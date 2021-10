Die Bundesliga-Frauen und Regionalliga-Männer des FC Carl Zeiss Jena tragen am Wochenende pinke Trikots. Wie der Verein am Donnerstag (28.10.2021) mitteilte, wollen die Thüringer damit "die Sensibilität für Brustkrebs" stärken.

"Mit dieser wohlgemerkt ungewöhnlichen Farbe möchte unser Club ein Zeichen setzen - denn der Oktober ist Brustkrebsmonat. Und in diesem steht das Rosa der Schleife 'Pink Ribbon' weltweit als unverkennbares Symbol im Bewusstsein gegen Brustkrebs", heißt es in der Pressemitteilung. Sowohl Frauen als auch Männer sollen für Früherkennungsmaßnahmen sensibilisiert werden.

Auf dem Trikot, das die Frauen am Samstag (30.10.2021) im DFB-Pokalspiel beim Karlsruher SC und die Männer am Sonntag (31.10.2021) in der Regionalliga gegen den Chemnitzer FC tragen werden, ist in der Mitte vorn ein großes stilisiertes Herz mit dem Schriftzug "Gib acht auf Dich" zu sehen. Die Brustsponsoren beider FCC-Teams verzichten an diesem Tag auf die Werbefläche.