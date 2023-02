Seit 2013 war Chris Förster Geschäftsführer beim FC Carl Zeiss Jena - am 31. August dieses Jahres ist damit Schluss. In die Amtszeit von Förster fallen einige positive Entwicklungen des Thüringer Traditionsvereins, wie etwa der Drittliga-Aufstieg 2017 und die drei Jahre in der 3. Liga, aber auch Enttäuschungen wie der Abstieg 2020.