Der Neubau des Ernst-Abbe-Sportfelds von FC Carl Zeiss Jena nimmt weiter Formen an. Nachdem die Bauarbeiten im April diesen Jahres offiziell begonnen haben, wurde am Mittwoch (10. November) der Grundstein für die neue Osttribüne gelegt. Eine mit dem FCC-Logo beschriftete Kapsel, die ein Trikot und Baupläne beinhaltet, wurde in den Grundstein eingemauert, der sich unter dem künftigen Spielertunnel befindet. Der Rohbau der neuen Tribüne soll im August 2022 stehen.