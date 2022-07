Jan Dahlke stürmt künftig für Carl Zeiss Jena in der Regionalliga.

Jan Dahlke stürmt künftig für Carl Zeiss Jena in der Regionalliga. Bildrechte: FC Carl Zeiss Jena

Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena ist auf seiner Suche nach einem weiteren Stürmer fündig geworden. Der 24-jährigen Jan Dahlke wechselt vom SC Preußen Münster an die Kernberge.

Der 1,94 m große Mittelstürmer, der im Sommer des vergangenen Jahres von Wormatia Worms zum SC Preußen Münster abgewandert war, löste seinen noch bis Sommer 2023 gültigen Vertrag auf und unterschrieb in Jena für die nächsten zwei Jahre.

Jenas Sportdirektor Tobias Werner: "Jan ist ein Spieler, der uns sofort weiterhelfen kann. Wir sind sehr froh, mit Jan die noch offene Position in unserem Sturm nun so qualitativ besetzen zu können. Er komplettiert damit auch unsere Stürmertypen und gibt uns dadurch im Spiel noch mehr Optionen." Auch Trainer Andreas Patz ist glücklich über die Verstärkung: "Er bringt mit seiner Wucht und seiner Gier nach Toren sehr viel von dem mit, was es braucht, um als Mittelstürmer erfolgreich zu sein." Dazu zähle auch sein unbedingter Wille, nach Jena zu kommen und für den FC Carl Zeiss spielen zu wollen.