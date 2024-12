Wie der Tabellen-Vierte der Regionalliga Nordost am Freitag (13. Dezember 2024) bekanntgab, habe sich der Vertrag "nach Erreichen einer Anzahl von absolvierten Spielen" verlängert. Defensivallrounder Butzen stand in dieser Saison bisher 18 Mal in der Regionalliga, dreimal im Thüringenpokal und einmal im DFB-Pokal für den FCC auf dem Platz. In dieser Saison spielte er also schon 22 Mal für Jena, in seinen bislang knapp eineinhalb Jahren an den Kernbergen trug er 51 Mal das Trikot der Zeiss-Elf.