"Es gab am heutigen Donnerstag ein sehr offenes und auch emotionales Gespräch mit Ecki, in dem wir ihm unsere Entscheidung mitgeteilt haben, in der neuen Saison nicht mehr mit ihm zu planen. Es war kein einfaches Gespräch, weil es auch keine Entscheidung war, die wir uns leicht gemacht haben. Wir wissen, und das hat uns René Eckardt auch so gesagt, dass das für ihn eine Enttäuschung ist und ganz sicher auch weh tat. Wir wollen uns nach zuletzt zwei Jahren, in denen wir unsere sportlichen Ziele verfehlt haben, auf bestimmten Positionen neu aufstellen. Es ist eine rein sportliche und auf die Zukunft ausgerichtete Entscheidung, ihm kein neues Vertragsangebot zu unterbreiten", sagte FCC-Sportdirektor Tobias Werner.