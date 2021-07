Fußball | Regionalliga Urteil im Pyro-Streit zwischen Jena und DFB erst im Herbst

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag kein Urteil gefällt im Streit um die Rechtmäßigkeit von Strafen für Pyrotechnik im Stadion. Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Carl Zeiss Jena hatten in einer mündlichen Verhandlung ihre Positionen vorgetragen. Prozessbeobachter konnten aus dem Verhandlungsverlauf keine Tendenz des obersten deutschen Gerichts ableiten. Deshalb müssen sich die Beteiligten gedulden, bis der BGH in einigen Wochen das Urteil verkünden wird.