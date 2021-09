Hehne absolvierte in den vergangenen zwei Jahren 42 Drittligaspiele für den FSV Zwickau. Nach Bastian Strietzel, Maximilian Wolfram und jüngst Felix Drinkuth komplettiert er damit ein Quartett, das in der letzten Saison noch für den FSV auflief. Der gebürtige Pößnecker wurde von 2006 an im Jenaer Nachwuchs ausgebildet, ehe er 2013 in die U17 von Werder Bremen wechselte.



FCC-Sportdirektor Tobias Werner erklärte: "Maurice hat sich hier bei seinem Heimatverein fit gehalten, dabei in den Trainingseinheiten Vollgas gegeben und uns davon überzeugt, ihm hier einen Vertrag anzubieten. Maurice passt zu uns, ist quasi schon Bestandteil der Mannschaft und ein in der Defensive flexibel einsetzbarer Spieler, der zudem Drittligaerfahrung mitbringt."