Wenn der FC Carl Zeiss Jena am 15. Oktober unter Flutlicht auf den BFC Dynamo trifft, werden im Ernst-Abbe-Sportfeld bis zu 5.000 Zuschauer dieses Spitzenspiel in der Regionalliga Nordost verfolgen dürfen.

Möglich macht dies die ab dann geltende 3G-Plus-Regelung. Dieses sieht vor, dass ausschließlich geimpften, genesenen und negativ getesteten Zuschauern der Besuch vorbehalten ist. Dabei steht das "Plus" für einen PCR- statt Schnell-Test, der zudem nicht älter als 48 Stunden sein darf.



"Wir wissen um die damit verbundenen Kosten. Hier streben wir eine Lösung an, dass am Stadion Pool-Testungen durchgeführt werden, die es ermöglichen, PCR-Tests zu einem Preis von weniger als 20 Euro anbieten zu können", wird FCC-Geschäftsführer Chris Förster in der Pressemitteilung zitiert.