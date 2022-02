Mitgliederversammlung am 5. März

Der Verein sprach von einem "Zukunftskonzept" infolge einer mit dem Stadionbau einhergehenden infrastrukturellen Neuausrichtung, über das die Mitglieder in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 5. März abstimmen sollen. Der Klub betonte am 30. Juni 2022 gegenüber dem bisherigen alleinigen Investor Roland Duchatelet "keinerlei Verbindlichkeiten" mehr zu haben. Nun wolle man sich auf die wirtschaftliche Stärke der Region stützen, um damit "nicht mehr von der Aufnahme von Fremdkapital abhängig zu sein". Lars Eberlein Bildrechte: IMAGO / Christoph Worsch

Engagement bereits bei Science City Jena

Dazu soll der Gesellschafterkreis innerhalb der Jenaer Fußball-Spielbetriebs GmbH erweitert werden. Der bisherige Gesellschafter "Staprix", hinter dem Duchatelet steht, soll die Hälfte seiner Anteile an den neuen strategischen Partner verkaufen - und das zum Einstiegspreis. Zusätzlich bezahlt der neue Partner, die "JENARENA" GmbH, 1,95 Millionen Euro als sogenannte Kapitalrücklage in die Spielbetriebs GmbH. "JENARENA" ist auch beim Fußball-Stadionbau mit im Boot und war bereits Bauherr bei einer Multifunktionshalle, in der die Jenaer Basketballer spielen.

Hinter "JENARENA" steht als Geschäftsführer und Mitgesellschafter Lars Eberlein. Der 50-Jährige ist als Geschäftsführer von Basketball-Zweitligist Science City Jena ein bekanntes Gesicht im Jenaer Sport. Eberlein und Duchatelet sind bereits beim Neubau des Ernst-Abbe-Sportfeldes geschäftlich miteinander verbunden. Beide erhielten nicht nur den Zuschlag für den Bau, sondern auch für den Betrieb des neuen Schmuckstücks.

Zweiter Investor neben Duchatelet

Der bisher einzige Investor beim Tradionsverein ist Roland Duchatelet. Der Belgier (75), der 2014 beim FCC einstieg und dessen Bedeutung der Klub auch immer wieder betont, gehört auch beim neuen Stadionbau zu den führenden Köpfen. Neben Jena ist er auch beim ungarischen Erstligisten Uipest Budapest engagiert. Ebenfalls beteiligt war er in der Vergangenheit unter anderem bis 2015 an Standard Lüttich und bis 2020 am englischen Drittligisten Charlton Athletic.

Mai 2019: Investor Roland Duchatelet, Geschäftsführer Chris Förster und Präsident Klaus Berka freuen sich über den damaligen Drittliga-Klassenerhalt. Bildrechte: imago images / Karina Hessland

