"Moritz bringt mit seiner Physis und seinem Spiel sehr viel Präsenz mit, zudem sehr viel Erfahrung und Loyalität", meinte FCC-Cheftrainer Volkan Uluc. "Er ist auf und neben dem Platz ein Führungsspieler – eine Rolle, die er auch bei uns ausfüllen soll und möchte. Ich freue mich sehr, dass er sich trotz mehrerer Angebote, die er hatte, mit Überzeugung für uns entschieden hat – für uns ein Riesengewinn."



Der aus Bielefeld stammende Fritz absolvierte insgesamt 137 Pflichtspiele für die Viktoria, kam in dieser Saison auch verletzungsbedingt jedoch nur auf sieben Kurzeinsätze in der 3. Liga. Er möchte nochmals etwas Neues beginnen und habe sich ganz bewusst für den FC Carl Zeiss Jena entschieden, betonte Fritz in der offiziellen Klubmitteilung.