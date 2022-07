Ohurtsov floh im April vor dem Krieg in der Ukraine nach Thüringen zur Familie seiner in Pößneck lebenden Freundin. Dort hielt er sich zunächst bei Landesklasse-Vertreter VfB Pößneck fit. FCC-Trainer Patz sagte mit Blick auf die Kriegserlebnisse seines neuen Spielers: "Er hat in Charkiw, einer der am vom Krieg am meisten betroffenen Städte in der Ukraine, sehr viel Schlimmes miterleben müssen. Er wird von uns die Zeit bekommen, die er braucht, um sich hier richtig einzuleben und fit zu werden."