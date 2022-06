Ugur Ogulcan Tezel wechselt zum FC Carl Zeiss Jena. Wie der Regionalligist am Freitag (24.06.2022) mitteilte, kommt der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger vom Berliner Ak an die Saale und erhält einen Vertrag für die kommende Spielzeit - mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.

"Ogulcan ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler, den wir sehr intensiv beobachtet haben und der uns mit seiner Schnelligkeit, seinem Fleiß und seiner Einsatzfreude auf der Rechtsverteidigerposition verstärken soll", so FCC-Sportdirektor Tobias Werner. Laut Trainer Andreas Patz erfülle Tezel "spielerisch wie charakterlich genau das, was unser Anforderungsprofil vorgibt und bringt vor allem die für uns so wichtige Schnelligkeit mit, die es auf seiner Position braucht."