Fußball-Regionalligist Carl Zeiss Jena empfängt am Samstag (14 Uhr) den VFC Plauen. Ob gespielt wird, steht wie bei allen anderen Regionalliga-Duellen in den Sternen. Die angekündigten Temperaturen - mächtige Minusgrade, dazu ab Mittwoch Regen - verheißen nichts Gutes. Abhilfe schafft in der 1. bis 3. Liga eine Rasenheizung, die dort Pflicht ist. In der Regionalliga gibt es diese Regel - zum Glück - nicht.