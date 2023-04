"Ich habe immer gesagt, dass ich mich hier beim FCC, diesem besonderen Verein, dem ich sehr viel zu verdanken habe, extrem wohlfühle", wird Klingbeil in einer Pressemitteilung des FCC zitiert. "Ich freue mich sehr, dass wir als Team das Vertrauen bekommen und wollen dies weiter mit ehrlicher und akribischer Arbeit zurückzahlen."

Klingbeil hatte das Amt des Cheftrainers im Dezember von Interimstrainer Henning Bürger übernommen , der zuvor für den glücklosen Andreas Patz eingesprungen war. Zuvor war der ehemalige Bundesliga-Profi (51 Spiele für den Hamburger SV) und langjährige Spieler von Erzgebirge Aue (220 Spiele) bereits als Co-Trainer an den Kernbergen tätig.

Seit er als Cheftrainer fungiert, konnte er den FCC mit 18 Punkten aus neun Regionalliga-Spielen in der Tabelle wieder auf Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen hieven. Aktuell belegt Jena Rang vier, mit sieben Punkten Rückstand auf das derzeit führende Spitzenduo aus Cottbus und Erfurt. Am Sonntag steht für Klingbeil und seine Mannschaft das Heimspiel gegen den FSV Luckenwalde an (19 Uhr im MDR-Livestream).