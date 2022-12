Jenas Geschäftsführer Chris Förster hatte bereits am vergangenen Wochenende im Rahmen des 2:0-Erfolgs gegen Lok Leipzig im MDR-Interview angekündigt, noch in dieser Woche eine Entscheidung auf der Trainerposition zu fällen. "Wir haben uns klar positioniert", sagte Förster. Intern habe man seine "Vorstellung schon vor mehreren Wochen geäußert und eine Lösung im Kopf." Man brauche in Jena ein "starkes Nachwuchsleistungszentrum. Dafür haben wir Henning (Bürger, Anm. d. Red.) verpflichtet."