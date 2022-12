Wie der Regionalligist am Mittwoch (14.12.2022) vermeldete, übernimmt der 41-jährige Ex-Profi die Nachfolge des im November entlassenen Andreas Patz . Henning Bürger, der das Amt in den vergangenen Wochen interimsweise übernommen hatte , wird als sportlicher Leiter ins Nachwuchsleistungszentrum des FCC zurückkehren. Klingbeils Vertrag läuft bis zum Sommer des nächsten Jahres.

Bürger hatte den FCC nach der sportlichen Talfahrt unter Patz zuletzt wieder in die Spur gebracht. Aktuell stehen die Thüringer mit sechs Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze auf Rang fünf. Nun soll Klingbeil den positiven Trend fortsetzen. 2017 hatte er beim FCC seine aktive Karriere beendet. Zuletzt arbeitete der ehemalige Bundesliga-Profi als Co-Trainer an den Kernbergen.

Schon während der Drittligasaison 2019/20, an dessen Ende der Abstieg in die Regionalliga stand, war er als Teamchef eingesprungen. Aktuell erwirbt Klingbeil die A-Lizenz, die in der Regionalliga benötigt wird. Den DFB-Lehrgang in Hennef soll er in Kürze abschließen.