Der FC Carl Zeiss Jena hat am Sonntag (19. Juli) die Verpflichtung von drei Neuzugängen verkündet. Neben dem drittligaerfahrenen Linksverteidiger René Lange, der vom FSV Zwickau nach Thüringen wechselt, streifen sich von nun an auch der vorherige Hannoveraner Kevin Wolf sowie Pasqual Verkamp (zuletzt Viktoria Aschaffenburg) das Trikot der Blau-Gelb-Weißen über. "Wir haben uns Zeit genommen, uns die Jungs genau anzuschauen und freuen uns nun, sie in unseren Reihen begrüßen zu dürfen", sagte FCC-Cheftrainer Dirk Kunert.