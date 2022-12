Bislang war der 34-jährige Defensivspezialist eigentlich Stammspieler, saß in dieser Saison lediglich am 2. Spieltag beim 6:0-Auswärtssieg gegen TB Berlin auf der Bank, aber wird sich nun auf seine neue Aufgabe fokussieren. "René Lange war zuletzt bereits der verlängerte Arm des Trainerteams in die Mannschaft und war auch mein Wunschkandidat auf der Position des Co-Trainers. Ich freue mich, dass wir ab Januar in dieser Konstellation zusammenarbeiten können", ließ sich der neue Cheftrainer René Klingbeil zitieren.



Lange, der bereits die Trainer-B-Lizenz besitzt, kam 2020 vom FSV Zwickau an die Kernberge. Zuvor spielte der im Nachwuchs des FC Hansa Rostock zum Profi gereifte Linksfuß auch beim 1. FC Magdeburg. "Ich habe mich in den letzten zwei Jahren neben dem Fußball bereits auf die Zeit nach der aktiven Karriere vorbereitet", betonte Lange und ergänzte: "Ich freue mich auf diese Herausforderung, auf die Arbeit mit der Mannschaft aus einer nun anderen Perspektive und bin dem FCC sehr dankbar für das Vertrauen, das in mich gesetzt wird."