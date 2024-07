"Sören ist genau der Spielertyp, den wir noch gesucht haben. Er ist ein Abwehrspieler, der schon viel Erfahrungen in der 3. Liga sammeln konnte, der zudem aus der Region und gern zu uns kommt, wo er mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung unsere jungen Spieler führen soll und möchte. Ich freue mich sehr, dass er zu uns stößt", so Jena-Coach Henning Bürger in einer Vereinsmitteilung.