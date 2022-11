Der Sportchef des FC Carl Zeiss Jena verlässt den Verein. Wie die Blau-Gelb-Weißen am Dienstagmorgen (8. November) mitteilten, hat Tobias Werner um Auflösung seines Vertrags gebeten. Der 37-Jährige habe dem Verein mitgeteilt, er wolle sich ab 1. Dezember neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Wie nun klar ist, hat Werner diese in der 2. Bundesliga gefunden.

Wenige Stunden nach der Abgangsmeldung aus den Kernbergen verkündete der SSV Jahn Regensburg die Verpflichtung von Werner als neuem Sportgeschäftsführer. Die Regensburger spielen seit 2017 im Unterhaus und belegen in der laufenden Saison mit 18 Punkten aus 15 Spielen derzeit Rang neun. Zunächst hatten die Ostthüringer Zeitung und die Mittelbayerischen Zeitung über den Wechsel berichtet.



Der gebürtige Geraer Werner, dem in Jena einst der Sprung zum Profi gelang, war im Frühjahr 2020 als Sportdirektor zu seinem Jugendverein zurückgekehrt. Sein Nachfolger ist noch nicht bekannt. FCC-Geschäftsführer Chris Förster erinnerte in der Pressemitteilung des Vereins daran, dass Werner damals "in einer komplizierten Situation Verantwortung übernahm. Er hat sich dieser Herausforderung unter den gegebenen Rahmenbedingungen gestellt, wofür wir ihm danken. Er hat nun für sich und für seine Familie die Entscheidung getroffen." Dafür wünsche man ihm "alles Gute und viel Erfolg."