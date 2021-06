Fußball Wird Carl Zeiss Jena zum Systemsprenger?

Der BGH entscheidet über die Rechtmäßigkeit der Pyro-Strafen des DFB

Carl Zeiss Jena will es wirklich wissen: sind die DFB-Strafen wegen Pyrotechnik rechtmäßig oder nicht? Diese Frage wird am Donnerstag (1. Juli) der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheiden. Die Sportgerichte des DFB haben den FCC abblitzen lassen. Daraufhin wandten sich Jena an das Oberlandesgericht Frankfurt - ebenfalls ohne Erfolg. Nun also die Verhandlung vor dem obersten deutschen Gericht. So weit ist ein Fußballverein noch nie gegangen in einer juristischen Auseinandersetzung mit dem DFB.