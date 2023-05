Defensivspezialist Gonther, der für Paderborn, St. Pauli, Dresden und den FC Erzgebirge insgesamt 294 Zweitligaspiele absolvierte, war seit dem Auer Abstieg im vergangenen Sommer vereinslos. Ein Knorpelschaden im Knie zwang ihn in der Folge zum leisen Karrierrende. Der mittlerweile 36-Jährige schloss bereits während seiner fußballerischen Laufbahn ein BWL-Studium an der Universität Oldenburg erfolgreich ab. Im letzten März verkündete Kassel dann die Verpflichtung des gebürtigen Hessen für den Chefposten. Offiziell läuft der Dreijahresvertrag beim KSV, der in der Südweststaffel knapp den Klassenerhalt schaffte, ab 1. Juli. Dennoch ist Gonther bereits jetzt mittendrin im Geschehen.