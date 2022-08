Das Saisonziel Aufstieg in die 3. Liga hat der FC Carl Zeiss Jena in der vergangenen Saison verpasst. Die dritte Spielzeit in der Regionalliga Nordost nacheinander war damit besiegelt. Immerhin reichte es für die Mannschaft von Trainer Andreas Patz in der Tabelle für Platz zwei, doch zufrieden war man damit nicht. Die Konsequenz: ein Umbruch, der sich über so ziemlich alle Bereiche des Vereins erstreckt.

Durch den Rückzug ins zweite Glied von Investor Roland Duchatelet ist der Etat im Vergleich zur Vorsaison deutlich gesunken. Leidtragende dieses Schritts ist unter anderem die zweite Mannschaft, die komplett aufgelöst wurde. Das Zukunftskonzept des Vereins zielt darauf ab, weniger gestandene und damit kostspielige Spieler von außen zu holen und stattdessen mehr auf den eigenen Nachwuchs zu setzen und diesen zu entwickeln. In Jena soll etwas entstehen, das perspektivisch, auch mit dem neuen Stadion als Pfund, in die 3. Liga aufsteigen und dort bestehen kann.

Von Investor Roland Duchatelet wird es für Carl Zeiss Jena keine großen Darlehen mehr geben. (Archiv) Bildrechte: imago images / Christoph Worsch

Wie setzt sich der Kader zusammen?

Ein Umbruch im Fußball bedeutet auch immer ein großes Wechselspiel im Kader. Mit 13 Spielern musste ein nicht unerheblicher Teil davon aus der vergangenen Saison gehen. Neun Spieler wurden neu nach Jena geholt, plus vier aus dem eigenen Nachwuchs. Vor allem im Angriff hat man durch Spieler wie die Torjäger Fabian Eisele und Maximilian Wolfram enorme Qualität verloren. Ihre 40 Tore aus der vergangenen Spielzeit muss die Mannschaft in der Breite auffangen. Die offensiv-orientierten Neuzugänge wie Jan Dahlke, Justin Petermann oder Pasqual Verkamp haben das Zeug dazu.

Der defensive Mittelfeldmann Lukas Lämmel und Verteidiger Ugurz Tezel sollen für Stabilität vor dem eigenen Tor sorgen. In letzter Reihe steht nun Kevin Kunz als Ersatz für die abgewanderten Torhüter Lukas Sedlak und Tom Müller. Verlängerter Arm des Trainers ist weiterhin Kapitän Bastian Strietzel. Seine Führung wird nötig sein, denn insgesamt ist das Team extrem jung. Nur fünf Spieler sind älter als 25, die meisten deutlich jünger.

In der jungen FCC-Mannschaft lastet viel Verantwortung auf Kapitän Strietzel. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Wie lief die Vorbereitung?

Die Vorbereitung hatte Höhen und Tiefen - wie so oft, wenn eine Mannschaft neu zusammengestellt und viel vom Trainerteam probiert wird. Rein statistisch ist die Bilanz ordentlich. In sechs Testspielen gab es drei Siege und lediglich eine Niederlage (1:3 gegen Hessen Kassel). In den zwei Unentschieden überzeugte der FCC beim 2:2 gegen den FSV Zwickau.

Das größte Ausrufezeichen setzte die Mannschaft von Andreas Patz aber am vergangenen Wochenende im DFB-Pokal. Erst nach Verlängerung musste sich die junge Jenaer Truppe mit 0:1 gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg geschlagen geben. Die Lobeshymnen nach der starken sportlichen Leistung waren laut, sie verstummten allerdings prompt durch die skandalösen Entgleisungen einiger FCC-Chaoten.

Jena zeigte im DFB-Pokal eine beachtliche Leistung gegen den VfL Wolfsburg. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

Was ist drin in der Saison?

Die Einspar-Maßnahmen im Verein wirken sich offenbar auch auf die Formulierung von Saisonzielen aus. Man hat in diesem Jahr nämlich darauf verzichtet, eines auszugeben. Klar ist dennoch, dass der Blick beim FCC eher nach oben als nach unten geht. Greifen die Rädchen ineinander, so wie über weite Phasen gegen den VfL Wolfsburg, ist für die junge Mannschaft vieles drin - möglicherweise sogar der eine Platz weiter vorn als in der vergangenen Saison.

Ein holpriger Saisonstart, der mit Viktoria Berlin und dem BFC Dynamo gleich namhafte Konkurrenz innerhalb der ersten vier Spieltage bereithält, könnte allerdings auf Grund der fehlenden Erfahrung auch genau das Gegenteil bewirken.