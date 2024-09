Der FC Carl Zeiss Jena hat auf die Personalmisere in der Offensive noch einmal reagiert und den seit Sommer vereinslosen Mittelstürmer Ted Tattermusch mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet. Der 23-Jährige spielte in den vergangenen drei Jahren für Borussia Dortmund II, den Sprung in den Profifußball hatte er zuvor bei seinem Heimatverein in Meppen geschafft.