Die Thüringer ließen die in der Winterpause komplett neu zusammengestellten Gäste von Beginn an nicht zur Entfaltung kommen. Nach schnellen Balleroberungen brannte es früh lichterloh im Strafraum der Berliner. Schon in der 2. Minute musste Jannik Fippl artistisch vor der Linie retten, Jonathan Muiomo konnte von rechts sehr frei abziehen. Dann bediente Rückkehrer Kevin Wolf den neu ins Team gekommenden Angreifer Vasileios Dedidis, der Deutsch-Grieche köpfte an die Latte (9.). Es blieb einseitig, die Innenverteidiger Bastian Strietzel und Maurice Hehne scheiterten nach der ersten Ecke der Gastgeber direkt hintereinander an Ahmad Rmieh auf der Linie und dem Pfosten (24.).