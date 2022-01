Der 25-jährige Bergmann, der in Bad Langensalza geboren wurde, war im Sommer 2020 vom 1. FC Kaiserslautern an die Kernberge gewechselt. In dieser Saison bestritt der zentrale Mittelfeldspieler insgesamt 21 Partien für den FCC, 14 Mal stand er in der Startelf und bereitete einen Treffer vor.