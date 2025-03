Ende Februar hatte Bürger, der seit Januar 2024 im Amt war und die erste Mannschaft der Blau-Gelb-Weißen dabei bereits zum dritten Mal in seiner Karriere anführte, den Verein darüber informiert, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Ursprünglich sollte der 55-Jährige jedoch bis dahin an der Seitenlinie stehen. Nun folgte die plötzliche Kehrtwende.