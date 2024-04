Mit Grimm verlässt ein Spieler den Verein, der zuvor sieben Jahre die Nachwuchsabteilungen des Vereins durchlaufen hatte. In der laufenden Saison kam der 20-jährige Mittelstürmer auf 19 zumeist Kurzeinsätze. Nathaniel spielte dagegen im Kader kaum eine Rolle. Bölter stand 17 Mal auf dem Platz für Jena in Regionalliga-Partien. Endres war im letzten Sommer an die Kernberge gewechselt, brachte es aber nur auf 17 Spiele, seit dem 17. Februar bekam er fast überhaupt keine Einsatzzeiten mehr. "Wir wünschen den Vieren alles Gute für ihre sportliche wie private Zukunft, natürlich vor allen Dingen Gesundheit und sagen danke für ihren Einsatz im Zeiss-Dress", heißt es in der Presseinformation des Vereins.