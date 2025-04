Für Jena geht es nach einer bisher durchwachsenen Saison noch um die Nummer eins in Thüringen. Aktuell liegt der FCC mit 49 Punkten auf Rang fünf, hat nach der jüngsten Niederlage gegen Zwickau aber bereits vier Punkte Rückstand auf Erzrivale Rot-Weiß Erfurt. Am Sonntag (13 Uhr im Liveticker) steht das Auswärtsspiel bei Kellerkind Luckenwalde an.