Der 26-jährige Defensivspezialist, der sich auf den Außenverteidigerpositionen am wohlsten fühlt, aber auch in der Innenverteidigung spielen kann, unterschrieb an den Jenaer Kernbergen einen zunächst bis Saisonende laufenden Vertrag. "Mit Ken gewinnen wir Qualität und eine sehr flexible Alternative für unsere Defensive hinzu, die alle Positionen im defensiven Bereich abdecken kann“, wird FCC-Sportdirektor Tobias Werner in der Mitteilung zitiert.