Erster Neuzugang bei Drittliga-Absteiger Carl Zeiss Jena: Wie die Thüringer am Donnerstag (09. Juli) mittteilten, wechselt Felix Müller von Nordhausen nach Jena. Der FCC hat sich damit die Dienste eines torhungrigen Abwehrspielers gesichert.

Defensivspieler Müller kam in der vergangenen Saison in 13 Partien zu Einsatz – und erzielte dabei sieben Tore. Der Jenaer Sportdirektor Tobias Werner freut sich: "Felix ist mit seinen 23 Jahren noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung, kennt die Regionalliga Nordost und bringt physisch alles mit, um unsere Defensive zu stärken."