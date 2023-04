Der FC Carl Zeiss Jena hat die Arbeitspapiere von Justin Schau und Alexios Dedidis verlängert. Das gab der Fußball-Regionalligist am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach unterzeichnete der 24-jährige Schau einen Vertrag bis Sommer 2025, der 21-jährige Dedidis bleibt bis 2024 an den Kernbergen. Beide Spieler wurden im Nachwuchsleistungszentrum des FCC ausgebildet.