Der 19-jährige Innenverteidiger schließt sich nach zehn Jahren beim FC Carl Zeiss Jena ab Sommer dem 1. FC Nürnberg an. Dort soll er zunächst in der U23 in der Regionalliga Bayern spielen. Wie Geschäftsführer Patrick Widera erklärte, wird der FCC finanziell entschädigt. "Beide Vereine haben sich im Zuge des Wechsels von Khalid Abu El Haija auf ein werthaltiges Paket geeinigt, das den FCC für die von ihm langjährig geleistete, sehr gute Ausbildungsarbeit angemessen entschädigt und zudem für die Zukunft noch weitere erfolgs- und entwicklungsrelevante Variablen enthält." El Haija war 2015 aus Neustadt an der Orla zum FCC gestoßen und durchlief alle Nachwuchsmannschaften von Jena. In dieser Spielzeit absolvierte er 20 Regionalligaspiele.