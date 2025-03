Volkan Uluc wird wie erwartet neuer Trainer beim Regionalliga-Dritten FC Carl Zeiss Jena. Das machten die Blau-Gelb-Weißen am Montagabend (17. März) offiziell. Der 55-Jährige tritt die Nachfolge von Henning Bürger an, der tags zuvor beurlaubt worden war. Uluc war bereits zwischen Dezember 2014 und Sommer 2016 bei den Thüringern in Verantwortung. Der Erstrundensieg im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV im August 2015 blieb dabei besonders in Erinnerung.