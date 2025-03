"Es war keine Entscheidung gegen Henning, sondern für den Verein", erklärt auch Sportdirektor Miroslav Jovic. Jovic und Uluc kennen sich bereits. Der 53-jährgie FCC Sportdirektor war 57 Spiele unter Uluc Co-Trainer in Jena. Warum die Entscheidung ausgerechnet am selben Tag eines Sieges gefällt wurde, erklärt Jovic so: "Wir wollen dem neuen Trainer die Chance geben, die Mannschaft und die Spieler kennenzulernen. Diese Woche war die einzige, in der wir ein bisschen Zeit haben. Danach kommen viele englische Wochen."