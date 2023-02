An die Spitze der Liga verschwendet René Klingbeil derzeit keine Gedanken. "Wir bleiben ganz ruhig, trainieren viel und arbeiten hart", sagte der Ex-Profi dem MDR nach Abpfiff der TB-Partie. Im Fokus steht nun die Partie beim Greifswalder FC, wo der FCC am Sonntag nach der über 500 Kilometer entfernten, längsten Auswärtsreise dieser Saison antritt – und nur den Ausfall des Langzeitverletzten Ugur Tezel (Knie) zu beklagen hat.



Klingbeil blickte auf der offiziellen Klub-Homepage voraus: "Greifswald ist ein ambitionierter Club, was sich auch im Personal widerspiegelt, das über viel Erfahrung verfügt. Die letzten Ergebnisse untermauern das zusätzlich. Wir haben Respekt vorm Gegner und wissen, was auf uns zukommt." Aus den für Regionalliga-Verhältnisse klangvollen Namen in Greifswald wie Tom Weilandt, Soufian Benyamina, Guido Kocer, Nico Granatowski, Robert Müller oder Anthony Syhre ragt der Trainer noch heraus.