Bildrechte: IMAGO / Lobeca

Fußball | Regionalliga Vorzeitige Winterpause für Carl Zeiss Jena

Hauptinhalt

11. Dezember 2024, 10:28 Uhr

In Berlin haben meist die Bezirksämter das Sagen, wenn es um die Bespielbarkeit der Plätze geht. Und so wurde die Spielstätte in Lichterfelde für Freitag gesperrt, Carl Zeiss Jena kann vorzeitig in die Pause gehen.