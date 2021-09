Aufatmen beim FC Carl Zeiss Jena: Nach den Testungen der nicht geimpften und in Quarantäne befindlichen Spieler am Montag darf die komplette Profimannschaft ab Dienstag wieder ins Mannschafttraining einsteigen. Das entschied das Jenaer Gesundheitsamt. Damit steht der Austragung des Regionalliga-Spieles gegen die BSG Chemie Leipzig (Samstag ab 14:05 Uhr live im TV und in der SpiO-App) nach aktuellem Stand nichts im Wege. Am Freitag werden noch einmal alle Spieler, Trainer und Betreuer einer PCR-Testung unterzogen.