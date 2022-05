Jena hat nur in der Theorie noch eine Chance, den BFC Dynamo in den letzten zwei Partien noch von der Spitze zu verdrängen. Dies würde zwei hohe Siege des FCC und zwei möglichst hohe Niederlagen des Konkurrenten erfordern. 15 Tore müssen dabei aufgeholt werden. Deshalb nicht mehr als eine Fantasie abseits der goldenen Ananas, um die es im "Paradies" am Samstag schon viel eher geht. Dafür sind mit Ersatztorwart Tom Müller und Verteidiger Marcel Hoppe zwei Spieler aus Verletzungen zurück, personell hat der FCC keine Ausfälle zu beklagen.