Causevic war im Januar 2020 zum Verein gestoßen. In seine Zeit fiel der unglückliche Abstieg aus der 3. Liga. Mit dem neuen Trainer Daniel Berlinski war es ihm nicht gelungen, eine Mannschaft zu formieren, die um den sofortigen Wiederaufstieg mitspielen kann. "Ich hatte eine in allen Belangen anspruchsvolle, herausfordernde, aber auch schöne Zeit beim Chemnitzer FC. Unter schwierigen Voraussetzungen haben wir in dieser Saison den DFB-Pokal erreichen können, leider hat sich der sportliche Erfolg in der Liga nicht nach unseren Vorstellungen eingestellt", resümierte Causevic. Aktuell stehen die Himmelblauen in der Regionalliga Nordost auf einem enttäuschenden neunten Platz.