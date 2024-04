Der Deutsch-Türke war in der Pause von Liga-Konkurrent VSG Altglienicke gekommen und schlug an den Kernbergen glänzend ein. In elf Begegnungen erzielte er sieben Treffer und gab zwei Vorlagen. Auch beim 3:3 am Sonntag gegen den Berliner AK hatte der 28-Jährige zweimal getroffen. Für Altglienicke erzielte er vier Tore in zehn Spielen.