Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC hat am Donnerstag den "CFC Campus" feierlich eröffnet. Das Nachwuchs- und Trainingsgelände im Sportforum Chemnitz wurde offiziell umbenannt. Das Gelände am Neubauernweg, auf dem sich vorwiegend die jüngsten Mannschaften des CFC-Nachwuchses befinden, heißt fortan "CFC Junior Campus".

CFC-Vorstandschefin Romy Polster Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vorstandsvorsitzende Romy Polster sagte dem MDR: "Wir wollen mit der Taufe signalisieren, es geht nach vorne. Es geht mit Strahlkraft in die richtige Richtung. Wir sind an so einem tollen Standort, wo inklusive Olympiastützpunkt alle vereint sind, und wo unter anderem auch der Chemnitzer FC mit seinem Nachwuchs eine entscheidende Rolle einnimmt. Wir wollen wieder symbolisieren: 'Junge Talente, kommt bitte nach Chemnitz, wir wollen eine schöne Heimat sein'. Vor allem auch mit der Verzahnung zur Profimannschaft und dem Traum eines jeden Nachwuchsspielers sich irgendwann in der ersten Mannschaft wiederzufinden."