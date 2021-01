An Viktoria Berlin gibt es in dieser Saison kaum ein Vorbeikommen. Hier der Chemnitzer Lukas Knechtel (re.) gegen Shinji Yamada

An Viktoria Berlin gibt es in dieser Saison kaum ein Vorbeikommen. Hier der Chemnitzer Lukas Knechtel (re.) gegen Shinji Yamada Bildrechte: Picture Point

Nachdem auf der Regionalliga-Tagung des Nordostdeutschen Fußballverbands am Mittwoch Playoffs eine Absage erteilt worden waren, sieht der aktuelle Tabellen-Neunte von einem Antrag ab. Derzeit haben die "Himmelblauen" 16 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Viktoria Berlin, der auch noch zwei Partien in der Hinterhand hat.

Nach der rund zweistündigen Beratung hatte der NOFV bekannt gegeben, "zumindest die Hinrunde der laufenden Saison zügig und schnellstmöglich zu beenden, um den Aufsteiger in die 3. Liga zu ermitteln". Dann hätten alle Mannschaften die gleiche Anzahl an Spielen. Sollte dem nicht der Fall sein, so müssten wieder über die Quotientenregel diskutiert werden.