CFC-Trainer Patrick Glöckner beim Spiel in Mannheim Bildrechte: imago images / foto2press

Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC will seinen Trainer Patrick Glöckner nur für eine Ablösesumme ziehen lassen. Der 43-Jährige soll sich laut mehrerer Medien mit Drittligist Waldhof Mannheim einig sein, besitzt beim CFC aber noch einen Vertrag bis 2021, der auch in der vierten Liga Gültigkeit hat. "Wir haben großes Interesse daran, Patrick zu halten. Das haben wir immer wieder betont. Sollte er sich anders entscheiden, haben wir keinerlei Interesse daran, ihn für lau abzugeben", sagte Sportdirektor Armin Causevic. Bis Dienstag (14.07.2020) soll eine Entscheidung über Glöckners Zukunft fallen. Bei "Sport im Osten" hatte er am vergangenen Mittwoch eine Einigung mit dem SV Waldhof dementiert.