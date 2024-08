Mit nur drei mageren Toren in den ersten fünf Spielen hat sich der Angriff der Himmelblauen bisher zahnlos gezeigt. Und beim 2:3 gegen Babelsberg verletzte sich auch noch Neu-Stürmer Ephraim Eshele schwer. Dejan Bozic, mit zwölf Toren in der letzten Saison bester Knipser der Chemnitzer, laboriert an einer Schambeinentzündung. Jetzt reagierte der CFC auf die Ausfälle und die Torflaute und verpflichtete mit Louis Malina einen Angreifer vom Vorjahresdritten Berliner FC Dynamo.