Daniel Berlinski: "Ab dem 3. Spieltag war es okay. Wir haben im Schnitt zwei Punkte geholt. Das ist in Ordnung, zumal mit Fürstenwalde und Lok Leipzig zwei Gegner dabei waren, die oben mitspielen werden. In den ersten zwei Spielen haben wir aber vier Punkte liegen gelassen, denen weinen wir hinterher. Das Spiel gegen den VfB Auerbach dürfen wir nie im Leben verlieren."