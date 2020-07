Am Mittwochabend (08.07.2020) sorgte eine Schlagzeile für Aufregung in Chemnitz: Trainer Patrick Glöckner soll beim SV Waldhof Mannheim unterschrieben haben. Das berichteten neben der "Bild"-Zeitung und der "Rheinpfalz" auch die Deutsche Presse-Agentur.

Auf Nachfrage von "Sport im Osten" dementierte Glöckner diese Entscheidung. "Da ist nullkommanull dran", sagte der 43-Jährige am Telefon. So würde er sich niemals verabschieden. Das sei nicht seine Art und eine ganz dubiose Sache, ärgerte er sich.

Ob er tatsächlich beim Drittliga-Absteiger in Chemnitz bleiben wird, konnte Glöckner am Mittwoch noch nicht sagen. Die Entscheidung soll zeitnah in den nächsten Tagen fallen. "Sie ist abhängig von vielen Faktoren. Der Verein hat nach dem Abstieg viele ungeklärte Baustellen. Wir müssen sehen, was für den Verein und mich das Beste ist", so Glöckner.