"Wir bedauern den Entschluss von Patrick sehr, da wir sehr gerne gemeinsam mit ihm den Neustart in der Regionalliga gestaltet hätten. Bis zuletzt haben wir versucht, Patrick von unserem gemeinsamen Weg zu begeistern. Seine Entscheidung und die Offenheit in den zahlreichen Gesprächen respektieren wir und wünschen ihm alles erdenklich Gute!“, wird CFC-Sportdirektor Armin Causevic in der Vereinsmitteilung zitiert.

Glöckner hatte bei den "Himmelblauen" im Sepetmber 2019 das Amt des Cheftrainers von David Bergner übernommen. Unter seiner Leitung holte der CFC einen Sechs-Punkte-Rückstand zum rettenden Ufer auf und blieb zwischenzeitlich neun Heimspiele in Folge unbesiegt. Am Ende der Saison fehlten zwei Tore zum Drittligaverbleib. "Ich hatte eine sehr angenehme und wertvolle Zeit beim CFC, die wir leider nicht mit dem Klassenerhalt krönen konnten. Mir war in den Gesprächen in den vergangenen Tagen immer wichtig, dass alle Seiten glücklich sind und eine gute Perspektive haben. Ich möchte mich bei allen Fans und Mitgliedern des CFC, aber vor allem auch bei den Verantwortlichen im Verein für die gemeinsame Zeit und respektvolle Zusammenarbeit bedanken und wünsche dem Chemnitzer FC nur das Beste", so Glöckner.