Die BSG Chemie kam gut in die Partie und gab sofort die Richtung vor. Bereits nach sechs Minuten hatte Stephane Mvibudulu die Führung auf dem Fuß, verzog aber um Zentimeter. Fünf Minuten später war Kapitän Stefan Karau nach einer Surek-Ecke zur Stelle, zielte jedoch nicht ganz genau und köpfte die Kugel an den rechten Pfosten. Die Chemiker ließen in der Defensive kaum etwas zu, in der 21. Minute mussten sie mal Michel Ulrich auf der rechten Seite ziehen lassen. Sein Schuss wurde von Chemie-Schlussmann Benjamin Bellot sicher geklärt. Fortan forcierten die Gastgeber wieder das Tempo. Sieben Minuten vor der Pause war es Tomas Petracek, der auf ein Zuspiel auf den mitgelaufeen Keßler verzichtete und sein Glück allein versuchte. Der straffe Abschluss des Tschechen wurde von BAK-Torwart Pascal Kühn mit einem Blitzreflex entschärft.